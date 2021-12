ഡിസംബർ 16, 17 തീയതികളിൽ അഖിലേന്ത്യാ ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്; ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസപ്പെട്ടേക്കും

India

ദില്ലി: ഡിസംബര്‍ 16, 17 തിയതികളില്‍ അഖിലേന്ത്യ ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്. ഒൻപത് ബാങ്ക് യൂണിയനുകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ( യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് ) യു.എഫ്.ബി.യു ആണ് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ സ്വകാര്യവത്കരിക്കാനുള്ള ശുപാര്‍ശയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക്. ഐഡിബിഐ ബാങ്കിനെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വകാര്യവത്കരിച്ചുവെന്നും ബാങ്കിങ് നിയമ ഭേദഗതികള്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ നടപ്പ് സമ്മേളനത്തില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ പോകുന്നു എന്നതും ബാങ്ക് യൂണിയനുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം, രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി ബാങ്കുകൾ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കും.

ഡിസംബർ 16, 17 തീയതികളിൽ കൂടുതൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള സർക്കാര്‍ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബാങ്ക് യൂണിയനുകൾ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നതായാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷൻ അറിയിക്കുന്നത്. രണ്ടു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ലയനം സംബന്ധിച്ച ബിൽ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് വരാനിരിക്കെയാണ് ബാങ്കിങ് സംഘടനകളുടെ പണിമുടക്ക്.

