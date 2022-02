India

oi-Jithin Tp

അഗര്‍ത്തല: ത്രിപുരയില്‍ ബി ജെ പി-ഐ പി എഫ് ടി ഭരണത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി സി പി ഐ എം നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മണിക് സര്‍ക്കാര്‍ ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷത്തിനിടെ 24 സി പി ഐ എം നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും കൊല്ലപ്പെട്ടു, ആര്‍ക്കും നീതി ലഭിച്ചില്ല. അവര്‍ (ബി ജെ പി-ഐ പി എഫ് ടി) വിചാരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അധിക കാലം മുന്നോട്ട് പോകില്ല, തിങ്കളാഴ്ച ദക്ഷിണ ത്രിപുര ജില്ലയിലെ കമാല്‍പൂരില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബി ജെ പി-ഐ പി എഫ് ടി സര്‍ക്കാരിനെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ച മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി, സംസ്ഥാനത്ത് ഏകപക്ഷീയമായ ഭരണമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുന്നു, സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ രീതിയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നില്ല,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2018 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്നും മണിക് സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയില്‍ ചേര്‍ന്ന എം എല്‍ എമാര്‍ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാരിനെ പരസ്യമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നു.

രണ്ടക്ക സീറ്റ് കടന്നാലും നേട്ടം; പഞ്ചാബില്‍ ബിജെപി തന്ത്രം മെനയുന്നത് ഭാവിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി?

English summary

Manik Sarkar has alleged that several CPI (M) leaders and activists have been killed in Tripura during the last four years of BJP-IPFT rule.