Viral Video: സ്ത്രീധനം നൽകാതെ മരുമകളെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ലന്ന് ഗൃഹനാഥൻ; പിന്നാലെ ബുൾഡോസറുമായി യുപി പോലീസ്

India

oi-Nikhil Raju

ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയം ഏറെ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ച ഒന്നാണ്. അക്രമാസക്തരായ പ്രതികൾക്കെതിരെ ബുൾഡോസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ യുപി പോലീസ് വീണ്ടും ബുൾഡോസറുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

പക്ഷേ ഇത്തവണ കുടുംബ കലഹം തീർക്കാനാണ് യുപി പോലിസിന്റെ ബുൾഡോസറിലെ വരവ്. ബിജ്‌നോർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവ് യുവതിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതോടെയാണ് സംഭവങ്ങൾക്ക് തുടക്കം.

വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായതോടെ നൂതൻ മാലിക് എന്ന യുവതി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് വിഷയത്തിൽ ഇടപ്പെട്ട അലഹബാദ് കോടതി യുവതിയെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ സിറ്റി പോലീസിനോട് ഉത്തരവിട്ടു. പിന്നാലെയാണ് നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. പോലീസ് സംഘം യുവതിയേയും കൂട്ടി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും ഭർത്താവ് റോബിൻ യുവതിയെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവധിച്ചില്ല.

Cops in UP's Bijnor district flanked by a bulldozer helped a woman gain entry to her in-laws house after she was refused access following a domestic absuse case which she won in the court. pic.twitter.com/AtEPtVfvdH