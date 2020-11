India

ദില്ലി: കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തിനെതിരായ നിരീക്ഷണം, നിയന്ത്രണം, ജാഗ്രത എന്നിവയ്ക്കായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 2020 ഡിസംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഈ വര്‍ഷം അവസാനം വരെ ഇത് തുടരുമെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കണ്ടെയെന്‍മെന്‍റ് സോണില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിക്കുമ്പോള്‍, കണ്ടെയെന്‍മെന്‍റ് സോണിന് പുറത്ത് 50 ശതമാനം വരെ ശേഷിയില്‍ സിനിമാ ഹാളുകളുകളുടേയും തീയേറ്ററുകളുടേയും പ്രവര്‍ത്തനവും അനുവദിച്ചതായും പുതിയ നിര്‍ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രാജ്യത്ത് സജീവമായ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായ ഇടിവ് ഉള്‍പ്പടേയുള്ള നേടിയ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുക എന്നതാണ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ, ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും പുതിയ കേസുകളുടെ വർദ്ധനവ്, ഉത്സവകാലം, ശീതകാലം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത്, പകർച്ചവ്യാധിയെ പൂർണ്ണമായും മറികടക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കണ്ടെയെന്‍മെന്‍റ് സോണ്‍ രീതികർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നിർദ്ദിഷ്ട കണ്ടെയ്‌ൻമെന്റ് നടപടികൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രാദേശിക ജില്ല, പോലീസ്, മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താം.

നിരീക്ഷണവും നിയന്ത്രണവും

ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ജില്ലാ അധികാരികൾ കണ്ടെയ്‌ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കണം

അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച കണ്ടെയ്ൻ‌മെൻറ് സോണുകളിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയും നിർദ്ദേശിച്ച നിയന്തരണങ്ങള്‍ തുടരുംം‌. അതിൽ‌ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

നിയന്ത്രണ മേഖലകളിൽ അവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.

മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ ഒഴികെ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിതരണം നിലനിർത്തുന്നതിനല്ലാതെ ഈ മേഖലകളിലോ പുറത്തോ ആളുകളുടെ സഞ്ചാരമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും.

ഇതിനായി രൂപീകരിച്ച നിരീക്ഷണ സംഘങ്ങൾ വീടുതോറുമുള്ള നിരീക്ഷണം നടത്തും.

നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് പരിശോധന നടത്തും.

14 ദിവസത്തെ കോൺ‌ടാക്റ്റുകളുടെ ട്രാക്കിംഗ്, ഐഡൻറിഫിക്കേഷൻ, ക്വാറൻറൈൻ, ഫോളോ അപ്പ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പോസിറ്റീവ് ആയി കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺ‌ടാക്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് നടത്തും (72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 80 ശതമാനം കോൺ‌ടാക്റ്റുകളും കണ്ടെത്താനാകും).

ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ / വീട്ടിൽ രോഗികളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഐസൊലേഷന്‍ ഉറപ്പാക്കപ്പെടും (ഹോം ഐസൊലേഷന്‍ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി).

നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ക്ലിനിക്കൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തും

ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളിലോ മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകളിലോ ബഫർ സോണുകളിലെ പനി ക്ലിനിക്കുകളിലൂടെയോ ILI / SARI കേസുകൾക്കുള്ള നിരീക്ഷണം നടത്തും.

നിർദ്ദിഷ്ട കണ്ടെയെന്‍മെന്‍റ് സോണ്‍ നടപടികൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രാദേശിക ജില്ല, പോലീസ്, മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും, ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന /കേന്ദ്ര ഭരണ സർക്കാരുകൾ ഉറപ്പാക്കണം.

കൊവിഡ് സമീപനം

മാസ്ക്, സാമൂഹിക അകലം എന്നിവ പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാണം

പൊതുസ്ഥലത്തും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലും മാസ്ക്ക് ധരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഉചിതമായ പിഴ ചുമത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണപരമായ നടപടികൾ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും പരിഗണിക്കാം.

തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും മാർക്കറ്റുകൾ, ആഴ്ച ചന്തകള്‍, പൊതുഗതാഗതം എന്നിവയിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനായി, ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം (MoHFW) ഒരു എസ്ഒപി പുറപ്പെടുവിക്കും, അത് സംസ്ഥാനങ്ങളും യുടികളും കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണം.

കണ്ടെയ്‌ൻ‌മെന്റ് സോണിന് പുറത്ത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നവ

ആഭ്യന്തരം മന്ത്രാലയം അനുവദിച്ച പ്രകാരം യാത്രക്കാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന യാത്ര.

50 ശതമാനം വരെ ശേഷിയില്‍ സിനിമാ ഹാളുകളും തിയേറ്ററുകളും.

നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ, കായിക താരങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിന് മാത്രം.

എക്സിബിഷൻ ഹാളുകൾ, ബിസിനസ് മുതൽ ബിസിനസ് വരെ (ബി 2 ബി) ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം.

സാമൂഹിക / മത / കായിക / വിനോദം / വിദ്യാഭ്യാസ / സാംസ്കാരിക / മതപരമായ ഒത്തുചേരലുകൾ, ഹാൾ ശേഷിയുടെ പരമാവധി 50 ശതമാനം വരെ, അടച്ച് മൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ 200 പേരില്‍ കൂടരുത്.

