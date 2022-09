India

oi-Jithin Tp

ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ വിശാലമായ വനമേഖലയില്‍ 748 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററില്‍ പരന്നുകിടക്കുന്ന കുനോ പാല്‍പൂര്‍ ദേശീയോദ്യാനം മറ്റൊരു ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്കാണ് ശനിയാഴ്ച കടക്കാന്‍ പോകുന്നത്. കുനോ പാല്‍പൂര്‍ ദേശീയോദ്യാനം ഇന്ന് മുതല്‍ എട്ട് ആഫ്രിക്കന്‍ ചീറ്റകളുടെ പുതിയ ആവാസകേന്ദ്രമായി മാറും.

ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, ഈ പ്രദേശം കൊറിയയിലെ സാല്‍ വനങ്ങളോട് വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ്. ഉയര്‍ന്ന ഉയരങ്ങള്‍, തീരങ്ങള്‍, വടക്കുകിഴക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നിവയൊഴികെ, കാട്ടുപൂച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ചീറ്റകളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

English summary

Do you know why Kuno was chosen to house the African Cheetahs that will delivered in Modi's birthday