സാനിറ്റൈസർ കുടിച്ച് അന്നനാളവും ആന്തരികാവയവങ്ങളും പൊള്ളി; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ...

India

oi-Abhijith Rj

ദില്ലി: സാനിറ്റൈസർ കുടിച്ച് അന്നനാളവും ആന്തരികാവയവങ്ങളും പൊള്ളിപ്പോയ യുവതി-യുവാക്കൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കർണാടക സ്വദേശിയായ ഇരുപതിനാലു കാരനും കശ്മീർ സ്വദേശിയായ ഇരുപതുകാരിയുമാണ് അബദ്ധത്തിൽ സാനിറ്റൈസർ കുടിച്ച് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായത്. ഉമിനീര് പോലും ഉള്ളിലേക്കിറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ മാസങ്ങളോളം ഇരുവരും ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ദില്ലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇരുവരും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനൊരുങ്ങുന്നത്.

English summary

Young men and women with burns to the esophagus and internal organs after drinking sanitizer are reported to be returning to life