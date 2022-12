India

ന്യൂദല്‍ഹി: അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റിലും ആറ് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും ഇന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി അതികായന്‍ മുലായം സിംഗിന്റെ മരണത്തോടെ ഒഴിവ് വന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മെയിന്‍പുരിയില്‍ ആണ് ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ എസ് പിയും ബി ജെ പിയും തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്.

ഖതൗലി, രാംപൂര്‍ (ഉത്തര്‍പ്രദേശ്), കുര്‍ഹാനി (ബീഹാര്‍), പദംപൂര്‍ (ഒഡീഷ), സര്‍ദര്‍ശഹര്‍ (രാജസ്ഥാന്‍), ഭാനുപ്രതാപൂര്‍ (ഛത്തീസ്ഗഡ്) എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഡിസംബര്‍ എട്ടിന് ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലത്തിനൊപ്പം ആണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടേയും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക.

