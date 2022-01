പഞ്ചാബിന്റെ സംസ്ഥാന ഐക്കണ്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സോനു സൂദ് പുറത്ത്, കാരണമിതാണ്

India

oi-Jithin Tp

അമൃത്സര്‍: പഞ്ചാബിന്റെ സംസ്ഥാന ഐക്കണായി തെരഞ്ഞെടുത്ത നടന്‍ സോനു സൂദിന്റെ നിയമനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പിന്‍വലിച്ചു. കമ്മീഷനിലെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 2020 നവംബറിലാണ് സോനു സൂദിനെ പഞ്ചാബിന്റെ സംസ്ഥാന ഐക്കണായി നിയമിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ സോനു സൂദ് അടുത്തിടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തീരുമാനമെന്ന് പഞ്ചാബ് ചീഫ് ഇലക്ട്രല്‍ ഓഫീസര്‍ (സി ഇ ഒ) എസ് കരുണ രാജു ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു.

English summary

The Election Commission has withdrawn the appointment of actor Sonu Sood as the state icon of Punjab. In November 2020, Sonu Sood was appointed as the State Icon of Punjab.