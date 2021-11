വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ല; അനുമതിയുള്ളത് 99 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക്

India

oi-Abhijith Rj

ദില്ലി: കൊവിഡിനെതിരായ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച 99 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ ഇനി നിർബന്ധിത ക്വാറൻ്റൈനിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ നിർബന്ധിത നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ...

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ, ഇസ്രായേൽ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, സ്പെയിൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ബെൽജിയം, ബംഗ്ലാദേശ്, ഫിൻലാൻഡ്, ക്രൊയേഷ്യ, ഹംഗറി, റഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഖത്തർ, സിംഗപ്പൂർ, ശ്രീലങ്ക, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് തുർക്കി, എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെയാണ് നിർബന്ധിത ക്വാറൻ്റൈനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

English summary

Passengers from 99 countries who have been vaccinated against Covid will no longer have to enter the compulsory quarantine when arriving in India.