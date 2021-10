India

oi-Binu Phalgunan

മുംബൈ: ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍ താരം ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ മകന്‍ ആര്യന്‍ ഖാനെ മയക്കുമരുന്ന് കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതില്‍ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ആരോപണം. മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയും എന്‍സിപി നേതാവും ആയ നവാബ് മാലിക് ആണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

ആര്യന് മയക്കുമരുന്നെത്തിച്ചത് ശ്രേയസ് നായര്‍, ഡാര്‍ക്ക് വെബിലൂടെ ഓര്‍ഡര്‍, പണമിടപാട് ബിറ്റ്‌കോയിനില്‍!!

ആര്യന്‍ ഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈറല്‍ ആയ സെല്‍ഫിയില്‍ കൂടെയുള്ളത് ആരാണെന്ന ചോദ്യായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും ഉയര്‍ന്നിരുന്നത്. അതൊരു സ്വകാര്യ ഡിക്ടറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് നവാബ് മാലിക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല, റെയ്ഡില്‍ ബിജെപി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനീഷ് ഭാനുശാലി എങ്ങനെ പങ്കെടുത്തു എന്ന ചോദ്യവും നവാബ് മാലിക് ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കത്തിലേക്കാണ് ആര്യന്‍ ഖാന്‍ കേസ് നീങ്ങുന്നത്. വിശദാംശങ്ങള്‍...

English summary

Man in viral selfie with Aryan Khan was a Private detective, Maharashtra Minister alleges BJP involvement in NCB raid. He alleged that BJP Vice President Manish Bhavushali was also present in the raid.