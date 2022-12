India

ചെന്നൈ: കോണ്‍ഗ്രസിന് ദേശീയ തലത്തില്‍ പ്രസക്തിയോ പ്രാധാന്യമോ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നും ബി ജെ പിയെ നേരിടാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ദേശീയ സഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടും എന്നും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി എം കെ അധ്യക്ഷനുമായ എം കെ സ്റ്റാലിന്‍. കോണ്‍ഗ്രസ് ഇപ്പോള്‍ പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് ട്രാക്കില്‍ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് എന്നും പി ടി ഐയ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ എം കെ സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു. ബി ജെ പിയുടെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള 'ആദര്‍ശ മറുമരുന്ന് ആണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവര്‍ത്തനം സംരക്ഷിക്കാന്‍ ബി ജെ പിക്കെതിരെ പോരാടാന്‍ ഒരു ദേശീയ സഖ്യം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

