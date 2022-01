India

oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: കൊവിഡിന്റെ ഒമിക്രോണ്‍ വകഭേദം രാജ്യത്ത് സമൂഹ വ്യാപന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സാര്‍സ് കോ വി-2 കണ്‍സോര്‍ഷ്യം ഓഫ് ജീനോമിക്‌സ് (ഇന്‍സാകോഗ്). മെട്ര നഗരങ്ങളില്‍ ഒമിക്രോണിന്റെ സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത പ്രബലമാണെന്നും ഇന്‍സാകോഗ് പറഞ്ഞു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് വൈറസ് സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിച്ച് അവയുടെ ജനിതക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ രൂപവത്കരിച്ച പത്ത് ദേശീയ ലബോറട്ടറികളുടെ കണ്‍സോര്‍ഷ്യമാണ് ഇന്‍സാകോഗ്.

ഒമിക്രോണിന്റെ സാംക്രമിക ഉപ വകഭേദമായ ബി എ 2 ലൈനേജ് രാജ്യത്ത് ഗണ്യമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്‍സാകോഗ് പുറത്തുവിട്ട ബുള്ളറ്റിന്‍ പറയുന്നു. 'ഭൂരിഭാഗം ഒമിക്രോണ്‍ കേസുകളും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതോ സൗമ്യമായതോ ആണെങ്കിലും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ആശുപത്രി പ്രവേശനവും ഐ സി യു കേസുകളും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബുള്ളറ്റിനില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഒമിക്രോണിന്റെ ഭീഷണിയില്‍ മാറ്റമൊന്നും ഇതുവരെ പ്രകടമായിട്ടില്ല.

English summary

The INSACOG says that the omicron variant of covid is in the process of social expansion in the country.