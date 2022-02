India

അമൃത്സര്‍: പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സോനു സൂദിന്റെ സഹോദരി മാളവിക സൂദ് സച്ചാറിനെ പിന്തുണച്ച് ഹാസ്യതാരം കപില്‍ ശര്‍മയും മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്ങും. വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് ഇരുവരും മാളവികയ്ക്ക് വോട്ട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. ജീവിതത്തില്‍ ഒരു പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്ന എന്റെ മൂത്ത സഹോദരി മാളവിക സൂദിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. രണ്ട് സഹോദരങ്ങള്‍ക്കും (സോനുവും മാളവികയും) നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും ചെയ്യാനും ആളുകളെ സഹായിക്കാനും കഴിയട്ടേയെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒത്തിരി സ്‌നേഹവും ആശംസകളും,' കപില്‍ ശര്‍മ്മ പറഞ്ഞു.

എന്റെ സഹോദരന്‍ സോനു സൂദിനും സഹോദരി മാളവികയ്ക്കും ആശംസകള്‍. വര്‍ഷങ്ങളായി ഈ കുടുംബത്തെ എനിക്കറിയാം, ആളുകളെ സഹായിക്കാന്‍ ദൈവം നിങ്ങള്‍ക്ക് അപാരമായ ശക്തി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പോലെയുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നും സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹര്‍ഭജന്‍ സിംഗ് പറഞ്ഞു. മോഗ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നാണ് മാളവിക മത്സരിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് മാളവിക സൂദ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നത്. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരണ്‍ജിത് സിംഗ് ചന്നിയുടെയും കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനപ്രസിഡന്റ് നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദുവിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു മാളവികയുടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവേശനം.

English summary

Comedian Kapil Sharma and former cricketer Harbhajan Singh have come out in support of Sonu Sood's sister Malavika Sood Sachar, who is contesting the Punjab Assembly elections.