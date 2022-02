India

oi-Jithin Tp

അമൃത്സര്‍: വിവാദ പരാമര്‍ശത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരണ്‍ജിത് ചന്നി. തന്റെ പ്രസ്താവന വളച്ചൊടിച്ചെന്നും ബി ജെ പിയും ആം ആദ്മിയും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് - ബീഹാര്‍ ഭയ്യമാരെ പഞ്ചാബില്‍ കയറാന്‍ പോലും അനുവദിക്കരുതെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചരണ്‍ ജിത് ചന്നി പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. ഇതിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ദല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍, ബീഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണവുമായി ചന്നി രംഗത്തെത്തിയത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പഞ്ചാബിന്റെ മരുമകളാണ്, അവര്‍ പഞ്ചാബിന്റേതാണ്. എല്ലാ പഞ്ചാബികളും ഊ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒരുമിക്കണം. യു പി, ബിഹാര്‍, ദല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 'ഭായി'മാര്‍ ഇവിടെ ഭരിക്കാന്‍ വരുന്നു. അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു ചന്നിയുടെ പ്രസംഗം. എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഈ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ചന്നി യു പി, ബീഹാര്‍, ദല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ബി ജെ പി ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. പഞ്ചാബില്‍ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി.

My statement was only directed at few individuals causing disruption in the State, but it was twisted. My brothers & sisters from UP & Bihar have contributed towards building Punjab. We have been together for generations & I love & respect all of them like my own family members. pic.twitter.com/CLzpzLqkVr