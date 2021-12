India

oi-Faisal K

ന്യൂഡല്‍ഹി: അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം രാജ്യത്ത് തൊഴില്‍ കോഡ് പരിഷ്‌കരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ശമ്പളം, സാമൂഹിക സുരക്ഷ, വ്യാവസായിക ബന്ധങ്ങള്‍, തൊഴില്‍ സുരക്ഷ എന്നിവയില്‍ നാല് പുതിയ തൊഴില്‍ കോഡുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് മുതിര്‍ന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

പുതുവത്സരാഘോഷം പുറത്ത് വേണ്ട അകത്ത് മതി; കര്‍ശന നിയന്ത്രണവുമായി കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍

ഈ കോഡുകള്‍ക്ക് കീഴില്‍ നിലവിലെ തൊഴിലും, തൊഴില്‍ സംസ്‌കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ നിരവധി വശങ്ങളില്‍ മാറ്റം വന്നേക്കാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇത് വരുന്ന സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തോടെ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

English summary

These are the changes that are likely to take place in the employment sector from next year