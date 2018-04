ചൈനയുമായുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം തേടി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ചിന്‍പിങ്ങും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഇന്ന് ചൈനയുടെ തലസ്ഥാനമായ വുഹാനില്‍ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന്‍ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദിനപത്രത്തിന് അബദ്ധം പിണഞ്ഞ വാര്‍ത്ത സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും ഇന്ന് ആറ് തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് എഴുതേണ്ട വാര്‍ത്ത എഴുതി വന്നപ്പോ ഇരുവരും ആറ് തവണ ഇണ ചേരുമെന്നായിപ്പോയി എന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ പരന്നത്. 'modi, xi will mate 6 times in 24 hours'എന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നും പേപ്പര്‍ കട്ടിങ്ങ് സഹിതമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചത്.

എന്തായാലും വാര്‍ത്ത വന്നതിന് പിന്നാലെ വന്‍ പരിഹാസമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയര്‍ന്നത്. പലരും വാര്‍ത്തയുടെ പത്രകട്ടിങ്ങ് ഫോട്ടോയെടുത്ത് ഷെയര്‍ ചെയ്ത് പരിഹസാവും അമ്പരപ്പും നിറഞ്ഞ കമന്‍റുകളോട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. 'modi, xi will meet6 times in 24 hours'എന്ന് തന്നെയാണ് തങ്ങള്‍ വാര്‍ത്ത നല്‍കിയതെന്നും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാര്‍ത്ത എന്ന പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത ഇമേജ് ആണെന്നും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

A photoshopped image of our headline on the Modi-Xi meet is doing the rounds. All our editions carry the correct headline. You can see the difference when the correct & fake headlines are placed together. The one on the right is the photoshopped image with the word 'mate' tilted. pic.twitter.com/76NZGuFpR1