India

oi-Jithin Tp

ഡെറാഡൂണ്‍: ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ മരണം ഉയര്‍ത്തി ജനങ്ങളുടെ വികാരം മുതലെടുത്താണ് ബി ജെ പി വോട്ട് തേടുന്നതെന്ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ ഹരീഷ് റാവത്ത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്നലെയായിരുന്നു ഹരീഷ് റാവത്ത് ബി ജെ പിയ്‌ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. ജനറല്‍ റാവത്തിന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളുടെ വികാരം മുതലെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ എന്റെ കുടുംബത്തിലും സൈനികരുണ്ട്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് യുദ്ധഭൂമിയാണ്, രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ നാടാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളില്‍ രാജ്യസ്നേഹമുണ്ട്,' ഹരീഷ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടാന്‍ പോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവര്‍ക്ക് മുഖമില്ല. ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ബി ജെ പിക്ക് മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു, അഴിമതി, അനധികൃത ഖനനം, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലായിരുന്നു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ബി ജെ പിയുടേതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അവകാശപ്പെടുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇവിടത്തെ റോഡുകളും മറ്റും വികസനത്തിന്റെ പാതയിലെത്തുന്നത് താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണെന്നും ഹരീഷ് റാവത്ത് അവകാശപ്പെട്ടു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ; പദയാത്രകൾക്ക് അനുമതി..പ്രചരണ സമയത്തിനും മാറ്റം

English summary

Harish Rawat has said that the BJP is seeking votes by raising the death of General Bipin Rawat and exploiting the sentiments of the people.