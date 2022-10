ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങള്‍ എത്ര ദിവസം? ദീപാവലിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

India

ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണ് ദീപാവലി. തിന്മയ്‌ക്കെതിരെ നന്മ നേടിയ വിജയമായാണ് ദീപാവലിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇരുട്ടിന് മേല്‍ വെളിച്ചവും നിരാശയ്ക്കെതിരെ പ്രതീക്ഷയും നേടിയെടുക്കുന്നതിനായാണ് ഹിന്ദുക്കള്‍ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ദീപാവലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് ഹിന്ദുവിശ്വാസപ്രകാരം ഉള്ളത്.

ശ്രീകൃഷ്ണനാല്‍ നരകാസുരന്‍ അടക്കമുള്ള അസുരന്മാരുടെ വധം, രാവണനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം ശ്രീരാമന്റെ അയോധ്യയിലേക്കുള്ള വരവ്, ബാലിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വാമനന്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും ദീപാവലി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ദീപാവലി ദിനത്തില്‍ വിശ്വാസികള്‍ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ലക്ഷ്മീ പൂജ നടത്താറുമുണ്ട്.

