India

oi-Swaroop Tk

ലക്നൌ: കൊവിഡ് കേസുകള്‍ ദിവസേന കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നാം തരംഗം ഉടനുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇന്ത്യ. രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ നിന്നും മുക്തി നേടുന്ന ഈ സമയത്ത് കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധങ്ങള്‍ തീര്‍ത്ത് മൂന്നാം തരംഗം ഒഴിവാക്കാനാണ് രാജ്യം ഇപ്പോള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ 23,000 കോടിയുടെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

മലയാളിയായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് ആശംസയർപ്പിക്കാന്‍ പോലും കെ സുരേന്ദ്രനില്ല; വിരുദ്ധമായി ശോഭ മാത്രം

എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യയില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യാപനശേഷിയുള്ള കാപ്പ വകഭേദത്തിലെ കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലക്‌നൗവില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ചില സാമ്പിളുകളില്‍ നിന്നാണ് കാപ്പ വകഭേദം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് പേര്‍ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ കാപ്പ വകഭേദത്തിലുള്ള കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്..

സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അതിരുകളുണ്ടോ ? ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ഐഎഎസുകാരി ശ്രീധന്യ സുരേഷ്- നേട്ടത്തിന്റെ കഥയറിയാം

വിശ്വാസികളോട് സര്‍ക്കാരിന് അവഗണന; എല്ലാ പള്ളികളും തുറക്കണമെന്നല്ല... സത്യധാര എഡിറ്റര്‍ പറയുന്നു

'ഡികെ ശിവകുമാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാവും; കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ തിരിച്ച് വരവ് ഉറപ്പ്, ജനം അതാഗ്രഹിക്കുന്നു'

ഗ്ലാമറസ് ലുക്കിൽ കുടുംബവിളക്ക് താരം; ശരണ്യ ആനന്ദിന്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലാകുന്നു

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

What is new covid variant Covid Kappa confirmed for 2 in UP; All you need to know In Malayalam