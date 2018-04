ഹരിയാന: ഭര്‍ത്താവ് മതപരിവര്‍ത്തനത്തിന് നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നെന്ന് യുവതിയുടെ പരാതി. ഹരിയാനയില്‍ നിന്നുള്ള യുവതിയാണ് ഭര്‍ത്താവിനെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറാന്‍ ഭര്‍ത്താവ് നിര്‍ബന്ധിക്കുകയാണെന്നും വഴങ്ങിയില്ലേങ്കില്‍ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി ബന്ധം വേര്‍പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയോട് യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി.

2016 ല്‍ ഇതേ പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പോലീസിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. പരാതി നല്‍കിയതിന് തന്‍റെ പേരില്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്‍റെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ഭര്‍ത്താവും സുഹൃത്തും ചേര്‍ന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു.

Panchukula: Girl alleges her husband forced her to convert to Islam, when she denied he threatened to divorce.She adds later he & his friend circulated nude photos of her online. Police says, 1 accused arrested, received no complaint over forcing her to convert religion.'#Haryana pic.twitter.com/HuazImROST