വാഷിങ്ടണ്‍: ഒരു രാഷ്ട്ര നേതാവിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങള്‍ സംശയമുനയോടെ നോക്കുക എന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല . എന്നാല്‍ മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല . ഫേസ്ബുക്കില്‍ നിന്നും ട്വിറ്ററില്‍ നിന്നുമെല്ലാം കണക്കിന് പ്രഹരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്രംപ് .

ട്രംപിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് വിലക്ക് ഇനിയും നീട്ടാനാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പോള്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാപിറ്റോള്‍ ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് ഫേസ്ബുക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയത് . ഇനി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ആക്ടീവ് ആകണമെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം 2023 ജനുവരി ഏഴ് വരെ കാത്തിരുന്നേ മതിയാവൂ . ഫേസ്ബുക്ക് മാത്രമല്ല, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും അദ്ദേഹത്തിന് അതുവരെ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ...

English summary

Donald Trump's Facebook ban will continue till 2023 January 7. Facebook will re evaluate the issue and will allow Trump to use the accounts only based on the evaluation.