oi-Vaisakhan MK

ലണ്ടന്‍: ദൈവത്തെ കാണാന്‍ പറ്റുമോ? നിത്യേന നമ്മള്‍ അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലുമൊക്കെ പോകാറുള്ളതല്ലേ. ഇതുവരെ നേരിട്ട് കാണാന്‍ പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം. എന്നാല്‍ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടെന്നാണ് ഒരു പുരോഹിതന്‍ പറയുന്നത്. കൈയ്യില്‍ കാശുണ്ടോ, എങ്കില്‍ ദൈവത്തെ മാത്രമല്ല, സ്വര്‍ഗത്തിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് പോകാന്‍ സാധിക്കും.

സംഗതി എന്താണെന്നല്ലേ. ഒരു മതപുരോഹിതന്റെ വന്‍ ഓഫറാണ് ഇത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആകെ ഇയാളുടെ വാദങ്ങള്‍ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. തന്നെ കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പറ്റുമെന്നാണ് പുരോഹിതന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക്....

English summary

south africa: do you have 96000, then you have the opportunity to meet god in heaven says pastor