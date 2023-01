സാധുവായ വിസ ഉള്ളയാള്‍ 180 ദിവസം രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുകയാണെങ്കില്‍ വിസ റദ്ദാക്കപ്പെടും എന്നതാണ് രീതി. എന്നാല്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ വിസക്കാര്‍ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഒരപവാദം

അബുദാബി: ആറ് മാസത്തിലേറെയായി രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് താമസിച്ച യു എ ഇ റസിഡന്‍സി വിസക്കാര്‍ക്ക് വീണ്ടും രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാനുള്ള പെര്‍മിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാല്‍ ചില മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് റീ-എന്‍ട്രി പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കും എന്ന് ഖലീജ് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫെഡറല്‍ അതോറിറ്റി ഫോര്‍ ഐഡന്റിറ്റി, സിറ്റിസണ്‍ഷിപ്പ്, കസ്റ്റംസ് ആന്‍ഡ് പോര്‍ട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രകാരം യുഎഇക്ക് പുറത്ത് നിന്നാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്.

രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് 180 ദിവസം താമസിച്ചതിന് ശേഷം റീ എന്‍ട്രി പെര്‍മിറ്റിനായി ഉപഭോക്താവിന് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ സാധുവായാല്‍ ആ തീയതി മുതല്‍ 30 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷകന്‍ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കണം എന്നും ഫെഡറല്‍ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. സാധാരണഗതിയില്‍ താമസക്കാരന്‍ 180 ദിവസം രാജ്യത്തിന് പുറത്താണെങ്കില്‍ സ്വയമേവ റസിഡന്‍സി റദ്ദാക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ വിസ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഈ പ്രശ്‌നമില്ല. അവര്‍ക്ക് താമസ നിലയെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം വിദേശത്ത് തുടരാനാകും.

