16 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി യുവതി, പതിനേഴാമതും ഗർഭിണി... ദമ്പതികളുടെ ആഗ്രഹം 20 കുട്ടികൾ

16 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയെന്ന അപൂർവ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച യുവതി തന്റെ പതിനേഴാമത്തെ കുരുന്നിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. യുഎസിലെ നോർത്ത് കരോലിന സ്വദേശിയാണ് ഈ അപൂർവ ഭാഗ്യവതി. 20 കുട്ടികൾഡക്ക് ജന്മം നൽകണമെന്നാണ് യുവതിയുടെ ആഗ്രഹം.

നോർത്ത് കരോലിനയിൽ താമസിക്കുന്ന പാറ്റി ഹെർണാണ്ടസും ഭർത്താവ് കാർലോസിനുമാണ് 16 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചത്. അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിൽ ഇവരുടെ 17 മത്തെ കുരുന്നും ദമ്പതികളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തും. ഹെർണാണ്ടസും ഭർത്താവ് കാർലോസും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സി -യിൽ തുടങ്ങുന്ന പേരുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഭർത്താവും കുട്ടികളുടെ പിതാവുമായ കാർലോസിന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരം സി ആയതിനാലാണ് ദമ്പതികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്.ദമ്പതികൾക്ക് ആറ് ആൺകുട്ടികളും പത്ത് പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ മൂന്ന് സെറ്റ് ഇരട്ടകളാണ്. കാർലോസ് ജൂനിയർ (14), ക്രിസ്റ്റഫർ (13), കാർല (11), കെയ്റ്റ്ലിൻ (11), ക്രിസ്റ്റ്യൻ (10), സെലസ്റ്റെ (10), ക്രിസ്റ്റീന ( 9), കാൽവിൻ (7), കാതറിൻ (7), കാലേബ് (5), കരോളിൻ (5), കാമില (4), കരോൾ (4), ഷാർലറ്റ് (3), ക്രിസ്റ്റൽ (2), ക്ലേട്ടൺ (1) എന്നിങ്ങനെ ആണ് കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ.

അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിൽ പതിനേഴാമത്തെ കുഞ്ഞും പാറ്റിയുടെ 16 കുരുന്നുകൾക്ക് കൂട്ടായെത്തും. താൻ പതിമൂന്ന് ആഴ്ച ​ഗർഭിണി ആണ് എന്നും തനിക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് എന്നും പാറ്റി ഫാബുലസ് മാ​ഗസിനോട് പറഞ്ഞു. 'ജീവിതത്തിൽ 14 വർഷത്തോളം ഞാൻ ​ഗർഭിണി ആയിരുന്നു. അതിൽ താൻ സന്തോഷവതിയാണ്, അനു​ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ്. പതിനേഴാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദമുള്ളവളാണ്' എന്നാണ് പാറ്റിയുടെ വാക്കുകൾ.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിലാണ് പാറ്റി തന്റെ ഇളയ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. 20 കുട്ടികൾ വേണം എന്നാണ് പാറ്റിയുടെ ആ​ഗ്രഹം. അതിൽ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നും ആ​ഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ എങ്കിൽ 10 ആൺകുട്ടികളും 10 പെൺകുട്ടികളും ആവുമല്ലോ എന്നും പാറ്റി പറയുന്നു. ​ഗർഭനിരോധന മാർ​ഗങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാനും ദമ്പതികൾ തയ്യാറല്ല. എന്തായലും അപൂർവ ഭാഗ്യ ലഭിച്ച പാറ്റിയും കുടുംബവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും തരംഗമാവുകയാണ്. നിരവധി പേരാണ് ദമ്പതികൾക്ക് ആശംസ അറിയിക്കുന്നത്.

English summary

US Mother Of 16 Has Been Pregnant For 14 Years Now Expecting Her 17th All the children have their names starting from the letter c