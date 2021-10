പ്രണയക്കൊല; രണ്ടുവർഷത്തിനിടെ 180 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം രണ്ടുവർഷത്തിനിടെ 180 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി പൊലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. പ്രണയനൈരാശ്യം മാത്രമല്ല, പ്രണയം നടിച്ച് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ക്രൂരതകളും വർധിക്കുകയാണ്. പാലായിലെ നിഥിനയുടെ കൊലപാതകവും, പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിന് കിളിമാനൂരിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനി ആൽഫിയയുടെ വിഷം കഴിച്ചുള്ള മരണവുമൊക്കെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടും പലരും സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യമനസാക്ഷിയെ പോലും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്രൂരതകൾക്ക് അറുതി വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത്.

English summary

According to the police, 180 people have committed suicide in the last two years in the name of love alone