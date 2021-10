പ്രണയനൈരാശ്യമെന്ന് പ്രതിയുടെ മൊഴി; കൊല ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല; പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

Kerala

കോട്ടയം: പാലാ സെൻ്റ് തോമസ് കോളേജിലെ മൂന്നാംവർഷ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് വിദ്യാർഥിയായ നിഥിനയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിയുടെ മൊഴി. രണ്ടുവർഷമായി നിഥിനയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നതായും അടുത്തിടെ അകൽച്ചയിലായിരുന്നത് വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണമായതായും പ്രതി പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. ആയുധം കൊണ്ടുവന്നത് സ്വയം കൈ മുറിച്ച് പേടിപ്പിക്കായിരുന്നുവെന്നു പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. അഭിഷേക് ബൈജുവിനെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

Defendant testified that he did not intend to kill the girl in the murder case of Nithina, a third-year food processing student at St. Thomas College, Pala.