ജീവനക്കാര്‍ ഉറച്ചുനിന്നു; ഒടുവില്‍ ആ 4 ആവശ്യങ്ങളും ബൈജു അംഗീകരിച്ചു....ഒടുവില്‍ വിജയം

Kerala

oi-Alaka KV

ബൈജൂസ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സെന്ററിലെ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ബൈജു രവീന്ദ്രന്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തന്റെ വേരുകള്‍ കേരളത്തിലാണെന്ന് ബൈജു പറഞ്ഞിരുന്നു. കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ബൈജൂസ് കേരളത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തി ജീിവനക്കാരെ പറഞ്ഞുവിടുകയാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരു വിഭാഗം പരാതിയുമായി സര്‍ക്കാരിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബൈജൂസ് മാനേജ്‌മെന്റും ടെക്നോപാര്‍ക്ക് ജീവനക്കാരുടെ വെല്‍ഫെയര്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷനായ പ്രതിധ്വനിയും കേരള ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍ കെ വാസുകിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ചര്‍ച്ച നടന്നിരുന്നു. ഇതില്‍ ചില ധാരണകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ബൈജുസ് സമമ്തിച്ചതെന്ന് വിശദമായി അറിയാം

English summary

After discussion Byju's accepted 4 important demands of the employees and agreed to take back them, here are the details