'സംഘി'യായി തുടരാൻ ഉറച്ച് അലി അക്ബർ... പെറ്റമ്മയാണേ ബിജെപിയിലെ പക്ഷങ്ങൾ അറിയില്ല! ഒരു പക്ഷത്തോടും അടുപ്പമില്ല

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: ബിജെപി നേതാവും സംവിധായകനും ആയ അലി അക്ബര്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങള്‍ രാജിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാര്‍ട്ടിയിലെ പുന:സംഘടനയിലെ അതൃപ്തിയും എകെ നസീറിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചതും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നില്‍ എന്നാണ് അലി അക്ബര്‍ പറയുന്നത്.

രാജിക്ക് പിന്നാലെ അടുത്ത വെടി പൊട്ടിച്ച് അലി അക്ബര്‍; 'അത് സംഭവിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തത്', സിനിമയോ?

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ ഒഴിയുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അലി അക്ബര്‍ ബിജെപി വിട്ടു എന്ന നിലയിലും പ്രചാരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങി. ഇതിനൊരു വിശദീകരണം നല്‍കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവില്‍ എത്തുകയായിരുന്നു.

English summary

Ali Akbar says, he will remain as a 'Sanghi', will not go out of BJP; continue as a party worker.