സിപിഎം - എസ്ഡിപിഐ രാഷ്ട്രീയസഖ്യം പരസ്യമായി: ആരോപണവുമായി കെ സുരേന്ദ്രൻ

പാലക്കാട് : ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയിൽ ഭരണം പിടിക്കാൻ എസ്ഡിപിഐയുമായി സിപിഎം ധാരണയിലെത്തിയതായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. പാലാ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് മാർ കല്ലറങ്ങാട്ടിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളെ അയച്ച എസ്ഡിപിഐയുമായി പരസ്യമായ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സിപിഎം തീരുമാനം ക്രൈസ്തവ ജനതയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പാലക്കാട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ആരുമായും അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തിന് സിപിഎം തയ്യാറാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവനും പ്രതികരിച്ചു.

BJP state president K Surendran alleged that the CPM had reached an agreement with the SDPI to take control of the Erattupetta municipality.