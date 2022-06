'വെറുതെ ഒരാള്‍ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം മെമ്മറി കാർഡിലെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറില്ലല്ലോ: സത്യം പുറത്ത് വരണം'

Kerala

oi-Ajmal MK

ഇരയാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടികളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം കേസുകള്‍ വനിത ജഡ്ജിമാരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അഡ്വ. ടിബി മിനി. എതിർഭാഗം വക്കീലന്‍മാർ ന്യായമായതും മാന്യമായതുമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രമേ ചോദിക്കാന്‍ പാടുള്ളു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വിധികള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്.

എന്നാല്‍ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ ഇതിനൊക്കെ നേർവിപരീതമായ കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം. ഇന്‍ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സാണ്, വേണമെങ്കില്‍ അങ്ങനെ നടന്നില്ലെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പില്‍ മറ്റ് സുപ്രധാനമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും അഡ്വ.ടിബി മിനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ദിലീപിനെ വിദഗ്ധമായി കുരുക്കൊരുക്കാന്‍ പൊലീസ് തന്ത്രം; തെളിവുകള്‍ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു

Dileep actress case: Advocate TB Mini says hashtag value of memory card will not change just because someone saw it