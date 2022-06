ദിലീപ് സ്വന്തമായി ചെയ്യില്ല, ഫ്രണ്ട്സ് വഴി തെറ്റിച്ചേക്കാം, സത്യം ആർക്കും ഇതുവരെ അറിയില്ല: ഭീമൻ രഘു

Kerala

oi-Sajitha Gopie

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് സംബന്ധിച്ച പലവിധ ആശങ്കകളും നിലനിൽക്കവെ എട്ടാം പ്രതി ദിലീപിനെ പിന്തുണച്ച് നടൻ ഭീമൻ രഘു. ദിലീപ് സ്വന്തമായി തെറ്റുചെയ്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഭീമൻ രഘു പറഞ്ഞു.

ചില ഫ്രണ്ട്സുമായി ചേരുമ്പോൾ തെറ്റിലേക്ക് വഴി തെറ്റിയേക്കാം എന്നും ഭീമൻ രഘു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കാൻ ചാനൽ മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഭീമൻ രഘുവിന്റെ പ്രതികരണം.

നയന്‍താരയ്ക്ക് വിവാഹ മംഗളാശംസകള്‍ നേരാന്‍ ദിലീപുമെത്തി: വൈറലായി ചിത്രങ്ങള്‍

English summary

Dileep Actress Case: Dileep will not do a crime his own, no one knows the truth, Says actor Bheeman Raghu