'അനൂപ് ദിലീപിനെതിരെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ആരാണ് വിശ്വസിക്കുക; നാദിർഷയും സിദ്ധീഖും അതുപോലെ തന്നെ'

കൊച്ചി: അഭിഭാഷകരെ കേസില്‍ കേസില്‍ പ്രതിചേർക്കുന്നതോ കരിവാരി തേക്കുന്നോതോ ഒരിക്കലും നല്ല കീഴ്വഴക്കമാവില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഈശ്വർ. ഈ കേസില്‍ അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ വേണ്ടത്ര തെളിവുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്കില്ല. സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരേയും കരിവാരിത്തേക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ദിലീപിനെതിരേയും അഭിഭാഷകർക്കെതിരേയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സത്യസന്ധമല്ല.

2015 ഒക്ടോബർ 31 ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിന്‍വലിക്കുകയും നവംബർ 1 ന് പള്‍സർ സുനിയുടെ അമ്മ ശോഭനയുടെ അക്കൌണ്ടില്‍ ഇടുകയും ചെയ്തെന്ന ഒരു ആരോപണം പ്രോസിക്യൂഷന് ഉണ്ട്. അവിടുന്നും കൃത്യം നടത്താനായി 474 ദിനങ്ങള്‍ പള്‍സർ സുനി കാത്തിരുന്നുവെന്ന് വേണോ നമ്മള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍. അത്രയും നാള്‍ കാത്തിരുന്നു ഒരാള്‍ കൃത്യം നടത്താന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ വിശ്വസനീയതയുടെ ഒരു കുറവുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ ചർച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

