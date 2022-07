'ദിലീപ് വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് അതിലൂടെ വ്യക്തം;ആ രണ്ട് പേർക്ക് ദിലീപിനോട് എന്ത് വൈരാഗ്യം';ബാലചന്ദ്രകുമാർ

Kerala

കൊച്ചി;നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണത്തിൽ താൻ പൂർണ തൃപ്തനാണെന്ന് സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാർ.കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ പൾസർ സുനിയുമായി തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന ദിലീപിന്റെ വാദങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇരുവരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന പുതിയ മൊഴികൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ബാലചന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞു.മീഡിയ വൺ ചാനൽ ചർച്ചയിലായിരുന്നു സംവിധായകന്റെ പ്രതികരണം.

കാവ്യയുടെ സ്ഥാപനമായ ലക്ഷ്യയിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനായ സാഗർ വിൻസെന്റും മൊഴി മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉണ്ട്, ബാലചന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞു. പൾസർ സുനി ലക്ഷ്യയിലെത്തിയെന്നായിരുന്നു സാഗറിന്റെ മൊഴി. സംവിധായകന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്

Dileep case; It is clear that Dileep has seen the video; what enmity do those two have with Dileep'; Balachandra Kumar