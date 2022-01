'അത്രയും വലിയ തുക ഓഫർ ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ദിലീപിന് വല്ല മാനസിക പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവണം'; പിന്തുണച്ച് മഹേഷ്

Kerala

oi-Ajmal MK

കൊച്ചി: അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ദിലീപ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് ന്യായമില്ലേയെന്ന് നടന്‍ മഹേഷ്. കേസ് അന്വേഷണത്തില്‍ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിശ്വസിച്ചുകൂടായെന്ന് ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാല്‍ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കും. വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും മഹേഷ് പറയുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ ന്യൂസ് അവർ ചർച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദിലീപിന്റെ തടി ഇപ്പോള്‍ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും മഹേഷ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട് ദിലീപ്-രാമന്‍പിള്ള കൂടിയാലോചന: ശേഷം നിർണ്ണായക തീരുമാനം, പൊലീസ് വെട്ടിലായോ

English summary

Dileep must have some mental problem if he wants if he has offered such a large amount: says actor mahesh