'കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് തലമുറക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും അറിയില്ല'; അഞ്ജലി മേനോൻ

Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് തലമുറക്ക് നമ്മുടെ വേരുകളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഇല്ലെന്ന് സംവിധായക അഞ്ജലി മേനോൻ. അവർ മറ്റെന്തോ ആകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അവർ മനസിലാക്കുന്നില്ലെന്നും അഞ്ജലി മേനോൻ പറഞ്ഞു. ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അഞ്ജലി മേനോന്റെ പ്രതികരണം. വായിക്കാം

English summary

Director Anjali Menon Opens about WCC , 'What have you done to those who ask what the WCC has done'