സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെ ക്രമീകരണം; മന്ത്രിതല ചർച്ച വൈകിട്ട്; വിശദമായ മാർഗ്ഗരേഖ ഒക്ടോബർ നാലിന് മുൻപ്

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബർ നാലിന് മുമ്പ് വിശദമായ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ഇതിന് മുന്നോടിയായി അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ യോഗവും കളക്ടർമാരുടെ യോഗവും ചേരും. സ്കൂൾ തുറക്കൽ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകളുമായുള്ള ചർച്ചകളും കൂടിയാലോചനകളും പുരോഗമിക്കുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബസ് സര്‍വ്വീസ് ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗതാഗതമന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ചര്‍ച്ച നടത്തും.

English summary

The Transport Minister will hold discussions with the Education Minister on the bus service arrangements for the reopening of the school at 5 pm today