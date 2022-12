മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലണ്ടന്‍ യാത്രയില്‍ ചെലവായ തുക പുറത്ത്; വിമാന ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെലവായത് ലക്ഷങ്ങള്‍..!

Kerala

oi-Jithin TP

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കുടുംബവും മന്ത്രിമാരും നടത്തിയ ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തെ ലണ്ടന്‍ യാത്രക്ക് ചെലവായത് ലക്ഷങ്ങള്‍ എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിവരാവകാശ രേഖയെ ഉദ്ധരിച്ച് മനോരമ ഓണ്‍ലൈനാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചി സ്വദേശി എസ് ധനരാജ് ആണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കണക്ക് ശേഖരിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ലണ്ടന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷനില്‍ നിന്ന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേയും സംഘത്തിന്റെയും വിദേശ യാത്രകളുടെ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത് പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കാം.

English summary

do you know how much rupees spent Pinarayi Vijayan in his london trip, here is all you need to know