കോഴിക്കോട്: മലയാള മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ വന്ന അഭിമുഖത്തിന്റെ പേരില്‍ കുടുങ്ങി നില്‍ക്കുകയാണ് കെ സുധാകരന്‍. അതിന് പിറകെ പിണറായി വിജയന്‍ ഉയര്‍ത്തിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടിയും വന്നു. അതിനിടെയാണ്, അഭിമുഖത്തില്‍ കെ സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞ ഫ്രാന്‍സിസിന്റെ മകന്‍ രംഗത്ത് വന്നത്.

അരയില്‍ എപ്പോഴും കത്തിയുമായി നടക്കുന്ന കെഎസ് യു പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആയിരുന്നു ഫ്രാന്‍സിസ് എന്നും പിണറായി വിജയന്‍ പ്രസംഗിക്കുമ്പോള്‍ മൈക്ക് ഊരി അടിച്ചു എന്നും ഒക്കെ ആയിരുന്നു സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സുധാകരന്‍ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് ഫ്രാന്‍സിസിന്റെ മകന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Francis' son Joby Francis asks K Sudhakaran to withdraw the remarks against his father and to apologize. Otherwise will go for legal action, says Joby Francis.