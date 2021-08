സ്ത്രീ യാത്രക്കാർക്കായി 'സേഫ് സ്റ്റേ' പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ; ഗതാഗതമന്ത്രി വൺഇന്ത്യയോട്

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീ യാത്രക്കാർക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സുരക്ഷിത താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 40 ഡിപ്പോകളിലെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കായി ഇത്തരത്തിൽ മുറികളടങ്ങിയ ഡോർമിററ്ററി സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി ആൻറണി രാജു 'വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തോട്' പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ സൗഹൃദ ഡിപ്പോകൾ കേരളത്തിൽ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് 'സേഫ് സ്റ്റേ' എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English summary

KSRTC provides bus shelters for female passengers. Transport Minister Antony Raju told One India Malayalam that at least 40 depots in the state would set up such dormitory facilities for women. The government aims to ensure women friendly depots in Kerala. He said the 'Safe Stay' scheme was designed to provide affordable accommodation.