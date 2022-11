'പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമെന്തെന്ന് ഒരു ബോധവുമില്ല', ഗവർണറുടെ വിരട്ടൊന്നും ഇവിടെ ചെലവാകില്ലെന്ന് ഐസക്

Kerala

oi-Sajitha Gopie

തിരുവനന്തപുരം: ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് എതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് മുൻ ധനമന്ത്രി ഡോ. ടിഎം തോമസ് ഐസക്. സർവ്വകലാശാലകളിൽ സർക്കാർ സ്വന്തക്കാരെ നിയമിച്ചാലും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് പങ്കുണ്ടെങ്കിലും ഇടപെടുമെന്ന് ഗവർണർ ദില്ലിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

ഗവർണർ ഏതോ വിഭ്രാന്തിയിലാണ് എന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റി തോമസ് ഐസക് തുറന്നടിച്ചു. രാജ്ഭവനിൽ രാഷ്ട്രീയ നിയമനം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഗവർണറുടെ അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഹരി എസ് കർത്ത ബിജെപിയുടെ മാധ്യമവിഭാഗം തലവനായിരുന്നു എന്നും തോമസ് ഐസക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English summary

Governor do not know what is he saying and doing, he is in hallucination, Says Thomas Isaac