ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സിനിമയെ ആരും വിലക്കിയതായി അറിയില്ല, ഇപ്പോള്‍ വിശ്വാസി: ഹരീഷ് പേരടി

തിരുവനന്തപുരം: ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന സിനിമയ്ക്കെതിരെ സിപിഎം രംഗത്ത് വന്നുവെന്ന പ്രചരണത്തില്‍ സത്യമില്ലെന്ന് നടന്‍ ഹരീഷ് പേരടി. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് സിപിഎം ഒരിക്കലും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇല്ലാത്ത കാര്യം നമ്മള്‍ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് 75 ദിവസത്തിലേറെ ഓടിയ ഒരു സിനിമയാണ് അത്. ആ സിനിമ റിലീസായ സമയത്തായിരുന്നു സർക്കാർ തിയേറ്ററായ കൈരളിയില്‍ ചില പുനരുദ്ധരണ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സിനിമ മാറിയത് പോലെ ചിലകാര്യങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മനോരമ ചാനലിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

