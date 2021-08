'ഐഎൻഎലിനെ പിളർത്താൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വാക്കുകൊടുത്തത് ആർക്ക്? ലീഗിനോ ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിക്കോ...'

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: ഐഎൻഎൽ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫ മുഹമ്മദ് സുലൈമാന്റെ കേരള സന്ദർശനത്തിൽ പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങും എന്നൊരു പ്രതീതിയായിരുന്നു സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളോട് തികച്ചും പ്രതികൂലമായ നിലപാടാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് അബ്ദുൾ വഹാബ് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

അനരഞ്ജനത്തിന്റെ വാതിലുകൾ എല്ലാം കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആക്ഷേപം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ, അനുരഞ്ജന നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ പുറത്ത് വിടുകയാണ് കാസിം ഇരിക്കൂർ വിഭാഗം എന്നാണ് വഹാബ് വിഭാഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

English summary

Hidden agenda to split INL in Kerala, National President not ready for any reconciliation- alleges AP Abdul Vahab faction. They say that, last mediation discussion was a complete failure.