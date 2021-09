കോട്ടയം നഗരസഭ ഭരണം; സിപിഎമ്മിനെ വിമർശിച്ച് സതീശനും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും

Kerala

oi-Abhijith Rj

കോട്ടയം: കോട്ടയം നഗരസഭ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബിജെപിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചതിലൂടെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ യഥാർഥ മുഖം പുറത്തുവന്നതായി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. യുഡിഎഫിനെതിരെ സിപിഎം വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷ-ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയുമായി സിപിഎം ഒരേസമയം പയറ്റുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നഗരസഭയിലെ സിപിഎം ബിജെപി ധാരണ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവിശുദ്ധമായ നടപടിയെന്നായിരുന്നു കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ്റെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ, ബിജെപി സിപിഎം അപ്രതീക്ഷിത സഹകരണത്തിലൂടെ കച്ചവടം നടത്തി ജനാധിപത്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും ആരോപിച്ചു.

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങാന്‍ രാഹുല്‍..നീക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ | Oneindia Malayalam

English summary

Opposition leader VD Satheesan said that the real face of the CPM was revealed by joining hands with the BJP to seize power in the Kottayam Municipal Corporation