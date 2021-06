സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് സേനാംഗങ്ങളുടെ യാത്രയപ്പ്; വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ വികാരാധീനനായി ബെഹ്റ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: 36 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയായി സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് സേനാംഗങ്ങള്‍ യാത്രയപ്പ് നല്‍കി.പേരൂർക്കട എസ്എപി പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്. മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ബെഹ്റ വികാരാധീനനായി.''ബൂട്ടഴിക്കുമ്പോൾ ദുഖമില്ല.കൃത്യമായി തൻ്റെ ജോലി ചെയ്തു.കേരളം മികച്ച സ്ഥലമാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഡിജിപി പറഞ്ഞു.

English summary

Troops bid farewell to Loknath Behra, who is retiring from service as the state police chief after 36 years of service. The ceremony was held at the SAP parade ground in Peroorkada. In his reply speech, Behra became emotional