'മമ്മൂട്ടി അമ്മാവന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മകന്റെ വിവാഹം നടത്തിത്തന്നു', വർഷങ്ങളുടെ ബന്ധമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

ഹരിപ്പാട്: ഇടതുപക്ഷക്കാരനായാണ് മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി അറിയപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും എല്ലാ പാര്‍ട്ടികളിലേയും പ്രമുഖ നേതാക്കളുമായി താരം അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി പങ്കെടുത്തത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ, മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ച് മുന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് വൈറലാകുന്നത്. സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ഹരിപ്പാട് ഒരു ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്കിടെയാണ് മമ്മൂട്ടിയുമായുളള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല വാചാലനായത്.

'Mammootty was there as an uncle on my Son's wedding, it is a relationship of years', Says Ramesh Chennithala