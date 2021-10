മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം; നിലപാടിൽ അണുവിട വ്യതിചലിക്കാതെ വിഎസ്; ഫേസ്ബുക്ക്ക്കുറിപ്പ്...

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ വീണ്ടും ചർച്ചകളായി നിറയുമ്പോൾ 2006 മുതൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും മുൻ ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനുമായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാതെയുള്ള സുപ്രിംകോടതി വിധി ഏകപക്ഷീയവും ആത്മഹഹത്യാപരവുമാണെന്നായിരുന്നു വി എസ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. 2006ൽ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിലും സെപ്റ്റംബർ മാസം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ദേശാഭിമാനിയിലെഴുതിയ ലേഖനത്തിലുമാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

English summary

VS Achuthanandan, Chief Minister and former Chairman of the Administrative Reforms Commission, pointed out the stand taken on the Mullaperiyar Dam since 2006 when the news of the Mullaperiyar Dam was being discussed again