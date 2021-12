പി.ജി.ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം; മന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തീരുമാനമായില്ല; ചർച്ച തുടരുമെന്ന് സർക്കാർ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സമരം ചെയ്യുന്ന പി.ജി. ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും തീരുമാനമായില്ല. ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുമായി സമരക്കാർ രാവിലെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെങ്കിലും പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ ചർച്ചയായില്ല. സമരം തുടരുമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ. അതേസമയം പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ചർച്ചയായില്ലെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് കൂടി തയ്യാറാണെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറും വരെയും സമരം തുടരാനാണ് സമരക്കാരുടെയും തീരുമാനം.

English summary

No decision has yet been taken on the pg doctors who are on strike in the state.