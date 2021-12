രൺജിത്തിൻ്റെ കൊല: അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഹൃദയഭേദകം; സങ്കടക്കടലിൽ കുടുംബം; പൊതുദർശനം തുടരുന്നു

Kerala

ആലപ്പുഴ: ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി മകന് വേണ്ടി വഴിപാട് കഴിപ്പിച്ചെത്തിയ അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിലിട്ടാണ് രൺജിത്തിനെ വെട്ടിയത്. ആലപ്പുഴ ഒബിസി മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു മരിച്ച രൺജിത്ത് ശ്രീനിവാസൻ. അരുംകൊലയുടെ ഞെട്ടലിൽ നിന്നും ഇനിയും മുക്തമാകാതെ അമ്മ വിനോദിനിയും കുടുംബവും വെള്ളക്കിണർ എന്ന നഗരഭാഗവും. രൺജിത്തിൻ്റെ മൃതദ്ദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനും ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കും ശേഷം അൽപ്പസമയം മുൻപ് വിലാപയാത്രയായി വീട്ടിലെത്തിച്ചു. വലിയഅഴിക്കലിലെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനം തുടരുകയാണ്.

Ranjith was hacked to death in front of his mother who had gone to the temple and offered offerings for her son.