ചന്ദ്രിക കേസിൽ ഇഡി വിളിപ്പിച്ചത് 'സാക്ഷിയായി': പ്രതികരണവുമായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

Kerala

കൊച്ചി: ചന്ദ്രിക ദിനപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകി മുസ്ലിംലീഗ് അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. രാവിലെ 11 മണിക്ക് എത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അസൗകര്യം മൂലം അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് എത്തിയത്. തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിളിപ്പിച്ചുവെന്നത് മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ട സാക്ഷിമൊഴികൾ നൽകാനാണ് എത്തിയതെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു.

PK Kunhalikutty, All India General Secretary of the Muslim League, provided the information requested by the Enforcement Directorate in the money laundering case related to the Chandrika daily