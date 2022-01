ദിലീപിന്റെ നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പേടിപ്പിക്കാന്‍ നോക്കേണ്ട; നികേഷ് കുമാറിന്റെ മറുപടി

Kerala

oi-Jithin Tp

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ കേസിലെ പ്രതിയായ നടന്‍ ദിലീപ് അയച്ച വക്കീല്‍ നോട്ടീസില്‍ പ്രതികരണവുമായി റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ചാനല്‍ മേധാവി എം വി നികേഷ് കുമാര്‍. വക്കീല്‍ നോട്ടീസിന് കൃത്യമായ മറുപടി നല്‍കുമെന്നും അതിന് മാധ്യമ വിചാരണ എന്ന് ആരോപിച്ച് പിന്‍വലിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ നികേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

അഡ്വ ശ്രീജിത് പെരുമനയുടെ വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നികേഷ് കുമാറിന്റെ പ്രതികരണം. രഹസ്യവിചാരണ നടത്തുന്ന ഒരു കേസില്‍ അതിലെ നിര്‍ണായക സാക്ഷികളേയും തെളിവുകളേയും പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് നികേഷ് കുമാറും റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടി വിയും എന്നായിരുന്നു ശ്രീജിത് പെരുമനയുടെ ആരോപണം.

English summary

MV Nikesh Kumar, reacted to the legal notice sent by actor Dileep, the accused in the case, following the telecast of the new revealation in the case where the actress was attacked.